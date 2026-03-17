Arte e diritto all’Unisannio il confronto sull’autenticità delle opere nell’era dell’intelligenza artificiale

All’Unisannio si è svolto un dibattito presso il polo didattico al Cubo, dedicato al rapporto tra arte e diritto. L’incontro ha affrontato il tema dell’autenticità delle opere nell’epoca dell’intelligenza artificiale, coinvolgendo esperti e studiosi. La discussione si è concentrata sugli aspetti legali e tecnici relativi alla verifica dell’originalità delle creazioni artistiche. La sessione ha visto partecipare diversi relatori, senza interventi di figure pubbliche o rappresentanti istituzionali.

Tempo di lettura: 3 minuti Presso il polo didattico al Cubo dell’Unisannio si è tenuto un confronto dedicato a un tema solo in apparenza insolito: il rapporto tra arte e diritto. Un dibattito a più voci che ha messo insieme specialisti ed esperti dei due ambiti, con l’obiettivo di approfondire una questione sempre più attuale, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e delle sfide poste dall’intelligenza artificiale. Ad aprire l’incontro è stato il professore Giampaolo Frezza, ordinario di Diritto Privato alla Lumsa di Palermo, insieme alla docente Antonella Tartaglia Polcini, curatrice dell’iniziativa, e al docente Vincenzo Casamassima.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arte e diritto, all’Unisannio il confronto sull’autenticità delle opere nell’era dell’intelligenza artificiale Articoli correlati Tutelare le opere creative nell'era dell'Intelligenza artificialeIl Parlamento europeo ha approvato una relazione che chiede remunerazioni per i produttori di contenuti che vengono usati per addestrare i sistemi. Il futuro del libro nell’era dell’intelligenza artificiale: editori Usa ed europei a confrontoL’editoria libraria italiana e internazionale si trova di fronte a una svolta epocale, segnata dall’impatto crescente dell’intelligenza artificiale. Approfondimenti e contenuti su Arte e diritto all'Unisannio il... Temi più discussi: Il 13 marzo a Milano l’arte e il diritto si incrociano a Villa Necchi Campiglio; L’arte come prescrizione sociale: l’Italia compie il grande passo; Scadenza dei diritti d’autore: liberi di farsi conoscere; Arte e fisco: a Torino il confronto tra professionisti sulle regole del mercato artistico. Sassari, Arte pubblica, rigenerazione urbana e diritto alla bellezza all'Accademia Belle ArtiUna giornata di studi che esaminerà il diritto alla bellezza nel quadro dei principi costituzionali e del diritto internazionale, con particolare attenzione alla sua rilevanza per l’inclusione sociale ... unionesarda.it Iuris Hub: diritto, arte e socialeIl mondo delle professioni sta attraversando in questi anni un periodo di profonda mutazione e osservare questi cambiamenti è sicuramente complicato ma allo stesso tempo fortemente stimolante. affaritaliani.it La Biennale di Venezia ha inviato oggi al Ministero della Cultura "l'intera documentazione richiesta" relativa al padiglione russo previsto alla prossima edizione dell'Esposizione internazionale d'arte che aprirà il 9 maggio. L'Istituzione, presieduta da Pietrang - facebook.com facebook Nel cuore di Milano, tra arte contemporanea e champagne, Veronica Bocelli si racconta a Vanity Fair: il vero lusso è il tempo, l’amore con Andrea era destino e un 2026 tra Olimpiadi, grandi palcoscenici e nuovi progetti internazionali. Il ricordo più divertente x.com