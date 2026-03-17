Arte e diritto all’Unisannio il confronto sull’autenticità delle opere nell’era dell’intelligenza artificiale

Da anteprima24.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Unisannio si è svolto un dibattito presso il polo didattico al Cubo, dedicato al rapporto tra arte e diritto. L’incontro ha affrontato il tema dell’autenticità delle opere nell’epoca dell’intelligenza artificiale, coinvolgendo esperti e studiosi. La discussione si è concentrata sugli aspetti legali e tecnici relativi alla verifica dell’originalità delle creazioni artistiche. La sessione ha visto partecipare diversi relatori, senza interventi di figure pubbliche o rappresentanti istituzionali.

Tempo di lettura: 3 minuti Presso il polo didattico al Cubo dell’Unisannio si è tenuto un confronto dedicato a un tema solo in apparenza insolito: il rapporto tra arte e diritto. Un dibattito a più voci che ha messo insieme specialisti ed esperti dei due ambiti, con l’obiettivo di approfondire una questione sempre più attuale, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e delle sfide poste dall’intelligenza artificiale. Ad aprire l’incontro è stato il professore Giampaolo Frezza, ordinario di Diritto Privato alla Lumsa di Palermo, insieme alla docente Antonella Tartaglia Polcini, curatrice dell’iniziativa, e al docente Vincenzo Casamassima.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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