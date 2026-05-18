Senza patente italiana si schianta contro 5 auto parcheggiate e scappa | denunciato dai carabinieri durante i maxi controlli
Durante i controlli nelle zone frequentate da giovani e minorenni tra Mariano Comense e Arosio, i carabinieri hanno rintracciato un uomo che, senza patente italiana, si è schiantato contro cinque auto parcheggiate e ha proseguito la fuga. L’uomo è stato poi denunciato dalle forze dell’ordine. Le operazioni di verifica hanno coinvolto diverse pattuglie che hanno intensificato le attività nei quartieri più frequentati, soprattutto nelle aree dove si riuniscono gruppi di giovani.
Pattuglie ovunque tra Mariano Comense e Arosio, soprattutto nelle zone frequentate da gruppi di giovani e minorenni. In tanti, nella serata di venerdì, hanno notato la presenza massiccia dei carabinieri tra Sant’Ambrogio, il Forum di Arosio, l’area del Cinelandia, il McDonald’s e il parco di via. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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