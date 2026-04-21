Evade scappa dai carabinieri e finisce contro un muro con l' auto | non aveva la patente

Un uomo ha tentato di fuggire dai carabinieri, scappando a bordo della sua auto e finendo contro un muro. Durante l'episodio, è risultato che non possedeva la patente di guida. Ora dovrà comparire davanti a un giudice per rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Nessun altro coinvolgimento è stato segnalato, né ci sono state persone ferite nell'incidente.

Davanti a un giudice dovrà rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente. Dovrà dare spiegazioni anche al fratello, per avergli distrutto l’auto e al proprietario di un’abitazione, per avergli sfasciato parte del muro perimetrale. A Pomigliano un 23enne si è messo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Evade dai domiciliari e fugge in auto senza patente: inseguito e arrestatoUn 35enne, che stava scontando la misura dopo un precedente arresto per spaccio di cocaina, bloccato dai carabinieri a Casalabate dopo aver tentato... Evade dai domiciliari e fugge in auto senza patente: viene inseguito e arrestatoUn 35enne, che stava scontando la misura dopo un precedente arresto per spaccio di cocaina, bloccato dai carabinieri a Casalabate dopo aver tentato... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Scappa per tutta la Bolognina e picchia due carabinieri: preso; Latina, evade i domiciliari e viene trovato sulle scale: denunciato. Scappa per tutta la Bolognina e picchia due carabinieri: presoVolto noto della Bolognina, si aggirava con fare sospetto nei pressi del mercato di via Albani. E quanto una pattuglia della stazione Navile dei carabinieri si è avvicinata per controllarlo, l’uomo, u ... ilrestodelcarlino.it Palermo, 43enne evade dai domiciliari e si consegna ai carabinieri: Meglio il carcere che tornare a casaPrima evade, poi si consegna ai carabinieri, affermando Meglio il carcere che tornare a casa. Questo quando accaduto ieri a Palermo. newsicilia.it https://www.tvcampiflegrei.it/pomigliano-darco-evade-scappa-dai-carabinieri-e-finisce-contro-un-muro-non-ha-la-patente-23enne-in-manette/ facebook Evade dai domiciliari: arrestato un 40enne x.com