Senza lavoro perché islamico Il disagio mentale e poi l’attacco | il delirio folle

Una persona ha aggredito un’altra in un episodio di violenza urbana che ha attirato l’attenzione sui motivi alla base del gesto. Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo avrebbe agito dopo aver manifestato un disagio mentale, dichiarando di essere senza lavoro a causa della sua identità religiosa. L’attacco si è verificato in un’area pubblica, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause che hanno portato al gesto, senza ancora escludere eventuali implicazioni ideologiche.

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