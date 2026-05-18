Nel 2021, un uomo ha pronunciato frasi deliranti riferendosi al motivo della sua mancata assunzione, affermando di non essere cristiano e di essere escluso dal lavoro a causa della sua religione islamica. Durante un episodio di disagio mentale, ha dichiarato di essere senza lavoro perché islamico, manifestando un attacco di panico. Questi episodi di crisi sono stati documentati nel contesto di un procedimento legale che ha coinvolto l'uomo.

"Non sono cristiano e per questo non mi fate lavorare" è uno dei deliri di Salim El Koudri risalente al 2021, quando non gli avevano rinnovato un contratto di lavoro. L'italiano di origine marocchina, che si è lanciato come un ariete con la sua utilitaria sui passanti nel centro di Modena, avrebbe agito a causa di turbe mentali e non per terrorismo. Anche se il modus operandi è lo stesso della tattica dei "mille tagli" lanciata dall'Isis per colpire "ebrei e cristiani" ovunque, senza esplosovi o armi da fuoco. "La tentata strage è l'effetto di una pura emulazione di attacchi terroristici, attraverso cui sfogare la propria rabbia. - spiega una fonte del Giornale che segue il caso -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il disagio mentale e l'attacco. Quando l'attentatore delirava: "Senza lavoro perché islamico"

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