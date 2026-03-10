Le libere donne intervista a Lino Guanciale | Mi sento legato al personaggio di Mario Tobino Il disagio mentale va affrontato con lucidità e senza tabù

Il protagonista dell'intervista è un attore che commenta il suo legame con il personaggio di Mario Tobino, protagonista della miniserie “Le libere donne”, che debutta su Raiuno il 10 marzo con tre episodi. La serie, diretta da Michele Soavi, si ispira al romanzo dello psichiatra e scrittore Mario Tobino e affronta il tema del disagio mentale con un approccio diretto e senza tabù.

La miniserie “Le libere donne” debutta su Raiuno in prima serata il 10 marzo con tre episodi ed è ispirata liberamente al romanzo Le libere donne di Magliano dello psichiatra e scrittore Mario Tobino, mentre la regia è firmata da Michele Soavi. La fiction, coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, racconta una storia ispirata a fatti reali ed è ambientata nel 1943 tra Viareggio e Lucca. Protagonista è Lino Guanciale, che interpreta Tobino, un medico fuori dagli schemi, amante della poesia e autore di libri, deciso a mettere in discussione i metodi rigidi del manicomio femminile di Maggiano per restituire dignità e umanità alle pazienti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

