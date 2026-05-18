Sempre più difficile trovare addetti qualificati

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, molte aziende di piccole dimensioni segnalano una crescente difficoltà nel trovare personale con competenze adeguate. La situazione si presenta come una sfida comune per chi deve assumere e mantenere lavoratori specializzati. Questa tendenza si manifesta in diversi settori, con un numero crescente di aziende che fatica a coprire le posizioni richieste. La carenza di personale qualificato rappresenta un problema che coinvolge diverse realtà economiche della città.

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Milano, 16 Maggio 2026 – Molte imprese, soprattutto di piccole dimensioni, continuano a fare i conti con una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato. Un fenomeno sempre più evidente: nel 2025, ad esempio, quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l’ Ufficio studi della CGIA. La difficoltà di reperire personale per mancanza di candidati è un fenomeno esploso negli ultimi anni. Analizzando la serie storica dei risultati emersi dalle periodiche interviste realizzate agli imprenditori italiani da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior, emerge che nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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