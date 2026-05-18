Sembrava un nuovo beauty look invece è stato un modo per valorizzare altro
Durante la sesta serata del Festival di Cannes 79, diverse star di diverse generazioni sono apparse sul red carpet, tra cui attrici e modelle di fama internazionale. Tra queste, Carla Bruni ha attirato l’attenzione con un look che, a prima vista, sembrava un semplice cambio di stile, ma che in realtà nascondeva una scelta mirata. La cantante e modella ha sfoggiato un’immagine curata nei dettagli, dimostrando di aver utilizzato il suo aspetto per comunicare un messaggio ben preciso, senza rinunciare alla sua naturale eleganza.
C erti segreti di bellezza sembrano veri e propri giochi di prestigio. Sul red carpet della sesta serata del Festival di Cannes 79 sfilano bellezze di ogni generazione, da Adèle Exarchopoulos a Cate Blanchett fino a Bella Hadid, ma a rubare la scena con un’arguzia da vera fuoriclasse è Carla Bruni. Carla Bruni a Cannes ricorda a tutti come si porta l’animalier X Carlà regina beauty della sesta serata. Il look di madame Carlà è insieme selvaggio e intelligente, curioso e dotato di quel pizzico di malizia che la accompagna a prescindere. La sua missione? Dare risalto a un pezzo da novanta, il magnifico collier con smeraldo firmato Chopard. Trasformando la chioma di lunghezza XXL in un’affascinante cornice studiata al millimetro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
After the prodigal prince was jailed, his virtuous wife helped him rise and claim the throne.
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