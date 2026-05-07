Manfredonia Urain | Un altro modo di vivere il calcio ed è stato bellissimo

L’attaccante del Manfredonia Calcio ha commentato l’esperienza di quest’anno, affermando di essersi divertito molto e di aver sentito forte il sostegno della tifoseria. Ha sottolineato che il modo di vivere il calcio in questa squadra è stato diverso e molto positivo. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di IlSipontino, in cui ha espresso gratitudine e soddisfazione per la stagione.

L’attaccante del Manfredonia Calcio Urain ai microfoni de IlSipontino: “Mi sono divertito tanto quest’anno, ho sentito molto la tifoseria del Manfredonia. In ogni partita in casa era bellissimo, questo è il vero calcio”. Sul suo futuro: “Ora penso a riposare, ma penso. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Urain: “Un altro modo di vivere il calcio ed è stato bellissimo” EWAN URAIN resterà a Manfredonia Notizie correlate Nasce l’app “Manfredonia a Domicilio”, un nuovo modo di vivere e portare la città con séMANFREDONIA - Nasce oggi a Manfredonia un nuovo modo di fruire le informazioni, un nuovo modo di acquistare o prenotare, un nuovo modo di consultare... Le probabili formazioni di Manfredonia-Gravina. Torna UrainMANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Nobile, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Di Maso (06), Carullo; Jallow, Hernaiz; Urain. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Manfredonia Calcio, cin-cin alla salvezza: sipontini brindano vincendo sul campo della Real Acerrana; Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Afragolese; Serie D: vittoria del Manfredonia in trasferta contro l’Acerrana; La Real Acerrana cade anche contro il Manfredonia: termina 1-2 all’Arcoleo. A Manfredonia sequestrati prodotti ittici non tracciabili: in un magazzino anche 700 chili di alimentiI militari della Guardia costiera di Manfredonia (Foggia ) hanno portato a termine due distinte operazioni di polizia marittima, facendo emergere irregolarità significative in due ristoranti del ... lagazzettadelmezzogiorno.it RICHIEDENTI ASILO A MANFREDONIA, CHIESTA consultazione pubblica: c’è la mozione in consiglio - facebook.com facebook