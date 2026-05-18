Sei Toscana lavori al centro di raccolta di Pergine | attività sospese da oggi al 31 maggio

Sei Toscana ha annunciato la sospensione delle attività presso il centro di raccolta di Pergine, iniziata oggi e prevista fino al 31 maggio. La decisione riguarda l'interruzione temporanea dei servizi presso la struttura. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa sospensione o sulle eventuali ripercussioni per gli utenti. La sospensione interessa tutte le operazioni di raccolta e smaltimento presso il centro di Pergine durante il periodo indicato.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – Sei Toscana, l avori al centro di raccolta di Pergine: attività sospese da oggi al 31 maggio. Potenziato il centro di raccolta di Laterina. Sei Toscana comunica che, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, il Centro di raccolta di via Luciano Lama, a Pergine Valdarno, resterà chiuso nei giorni dal 18 al 31 maggio. Per garantire il servizio, nel medesimo periodo, verranno potenziate le attività del Centro di raccolta di via Crocina, a Laterina, che resterà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, osservando i seguenti orari: lunedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 martedì, dalle ore 16.00 alle ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sei Toscana, lavori al centro di raccolta di Pergine: attività sospese da oggi al 31 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lotta al lavoro nero: sospese sei attività Centro di raccolta Livorno Sud, chiusura temporanea per lavori martedì 31 marzoNecessario un intervento alla rampa metallica per il conferimento rifiuti, gli utenti potranno usufruire del Cat in via Gamerra Aamps/RetiAmbiente... FESR: 13 milioni all'Ato Sud, Sei Toscana il soggetto realizzatore x.com Sei Toscana, lavori al centro di raccolta di Pergine: attività sospese da oggi al 31 maggioArezzo, 18 maggio 2026 – Sei Toscana, lavori al centro di raccolta di Pergine: attività sospese da oggi al 31 maggio. Potenziato il centro di raccolta di Laterina. Sei Toscana comunica che, per consen ... lanazione.it