Il centro di raccolta Livorno Sud situato in via Carlo Cattaneo 81 sarà chiuso temporaneamente martedì 31 marzo 2026. La chiusura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione straordinaria non rinviabili. L’ente responsabile ha comunicato questa disposizione ai cittadini, specificando che il centro resterà chiuso al pubblico in quella giornata.

Necessario un intervento alla rampa metallica per il conferimento rifiuti, gli utenti potranno usufruire del Cat in via Gamerra AampsRetiAmbiente informa i cittadini che martedì 31 marzo 2026 il Centro di Raccolta Livorno Sud, situato in via Carlo Cattaneo 81, resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non rinviabili. La decisione, stando a quanto comunica l'azienda con una nota, si è resa necessaria a seguito di controlli tecnici effettuati sulla rampa utilizzata dalle utenze domestiche per il conferimento dei rifiuti, dai quali è emersa la necessità di intervenire con lavori di consolidamento della struttura metallica al fine di garantire la piena sicurezza dei cittadini e degli operatori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Centro di raccolta Livorno Sud, chiusura temporanea per lavori martedì 31 marzo

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