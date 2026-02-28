Le forze dell'Ispettorato del lavoro dei carabinieri hanno sospeso sei attività per violazioni legate al lavoro nero. Complessivamente, sono nove le operazioni portate a termine durante le ispezioni, che hanno coinvolto diverse aziende. Durante le verifiche sono stati riscontrati irregolarità nelle assunzioni e nelle condizioni di impiego, portando alla sospensione delle attività interessate.

Il nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri fa piazza pulita. Sono ben nove, infatti, le attività finite nel mirino delle forze dell’ordine nei giorni scorsi, con il nucleo riminese che, insieme con i colleghi del gruppo Tutela del lavoro id Venezia e del comando provinciale, ha sospeso ben sei attività e multato le altre tre controllate per l’emergere di irregolarità di vario genere in materia di sicurezza sul lavoro e regolarizzazione dei dipendenti. Stando a quanto emerso dall’attività dei carabinieri, nove imprese della provincia sono risultate appunto irregolari e ree di numerose violazioni relative al lavoro in nero. In... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta al lavoro nero: sospese sei attività

Scoperte dieci persone irregolari. Lavoro nero durante le festività. Sei attività sospese e altre denunceDieci lavoratori irregolari, sei attività sospese, datori di lavori denunciati, oltre a sanzioni per 100mila euro.

Contrasto al lavoro nero e verifiche sulla sicurezza: cinque attività sospeseNei primi quindici giorni di febbraio i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato diversi sopralluoghi tra Padova, Albignasego,...

Tutti gli aggiornamenti su Lotta.

Temi più discussi: Lotta al lavoro nero, in Toscana 16mila aziende ispezionate: irregolarità oltre il 70%; Lotta al lavoro nero: sospese sei attività; Anche a Nordest sempre più lavoratori sono in povertà, anche assoluta, pur avendo un lavoro; ?Lotta al lavoro nero nel Ternano: sospesa impresa edile e sanzioni per migliaia di euro.

Lotta al lavoro nero a Varese: raffica di multe della Guardia di Finanza. In un’azienda c’erano 22 dipendenti nascostiDietro facciate anonime e insegne di routine, i finanzieri hanno trovato venti lavoratori completamente in nero e due irregolari. Uno di loro non aveva nemmeno i documenti necessari per soggiornare in ... ilgiorno.it

Lavoro nero e alimenti non tracciati: sospesa attività sulla spiaggia di San LeoneLavoro nero e alimenti non tracciati. Così è stata sospesa una attività sulla spiaggia di San Leone, ad Agrigento. newsicilia.it

Noi vogliamo gente che lotta Forza ragazzi siamo ancora vivi - facebook.com facebook

#SerieB, il #Bari batte la Samp e riapre la lotta per la salvezza x.com