Accusa un malore a Tenerife muore a 52 anni il pordenonese Roberto Infanti | Era lo zio della compagnia

Un uomo di 52 anni originario di Pordenone è deceduto a Tenerife dopo aver subito un grave malore. La vittima, conosciuta come lo zio della compagnia, è stata colta improvvisamente da problemi di salute mentre si trovava sull’isola. Le cause del malore sono ancora da accertare e non sono state rese note ulteriori informazioni sulla vicenda.

Il fatto è successo nella serata di domenica 8 marzo nelle Isole Canarie. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare Una tragedia ha scosso la comunità italiana presente a Tenerife: Roberto Infanti, 52enne di Pordenone, è morto dopo essere stato colto da un grave malore che non gli ha lasciato scampo. L'episodio è stato reso noto da Chiara, una donna di 33 anni di Alessandria che ha cercato subito di mettersi in contatto con un familiare. Il fatto si è verificato nella serata di domenica 8 marzo. La giovane racconta di averlo trovato in un altro bar del paese alle 21. "Andava tutto bene", afferma la 33enne.