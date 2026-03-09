Malore a Tenerife muore a 52 anni il pordenonese Roberto Infanti | Era lo zio della compagnia

A Tenerife, un uomo di 52 anni proveniente da Pordenone è deceduto dopo aver subito un grave malore. La vittima, conosciuta come lo zio della compagnia, si trovava sull’isola quando è stato colto da un malore improvviso. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell’evento, ma la notizia ha fatto il giro della comunità italiana presente sull’isola.

Il fatto è successo nella serata di domenica 8 marzo nelle Isole Canarie. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare Una tragedia ha scosso la comunità italiana presente a Tenerife: Roberto Infanti, 52enne di Pordenone, è morto dopo essere stato colto da un grave malore che non gli ha lasciato scampo. L'episodio è stato reso noto da Chiara, una donna di 33 anni di Alessandria che ha cercato subito di mettersi in contatto con un familiare. Il fatto si è verificato nella serata di domenica 8 marzo. La giovane racconta di averlo trovato in un altro bar del paese alle 21. "Andava tutto bene", afferma la 33enne.