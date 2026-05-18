Seconda Mangialonga di Borzonasca | passeggiata enogastronomica tra sentieri e mulattiere

Domenica 31 maggio si tiene la seconda edizione di MangiaBorzo, la mangialonga di Borzonasca, organizzata dopo il buon riscontro della prima volta. La manifestazione prevede una passeggiata lungo sentieri e mulattiere che circondano il paese, con tappe in vari borghi. Durante il percorso vengono offerte degustazioni di prodotti locali e sono previsti momenti di intrattenimento musicale. La giornata si svolge con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni enogastronomiche della zona attraverso un itinerario all’aperto.

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