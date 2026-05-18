Seconda Mangialonga di Borzonasca | passeggiata enogastronomica tra sentieri e mulattiere
Domenica 31 maggio si tiene la seconda edizione di MangiaBorzo, la mangialonga di Borzonasca, organizzata dopo il buon riscontro della prima volta. La manifestazione prevede una passeggiata lungo sentieri e mulattiere che circondano il paese, con tappe in vari borghi. Durante il percorso vengono offerte degustazioni di prodotti locali e sono previsti momenti di intrattenimento musicale. La giornata si svolge con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni enogastronomiche della zona attraverso un itinerario all’aperto.
Dopo il successo della prima edizione, domenica 31 maggio torna “MangiaBorzo”, la mangialonga di Borzonasca: una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazione di prodotti tipici e intrattenimento musicale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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