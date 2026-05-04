Marcia dei 5 Campanili a Zoagli | percorso tra sentieri e mulattiere con festa finale e Sagra del Biscotto

A Zoagli si tiene di nuovo la Marcia dei 5 Campanili, un evento organizzato dalla Pro Loco locale in collaborazione con Sporteventi SSDRL e con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune. La manifestazione prevede un percorso tra sentieri e mulattiere, seguito da una festa finale e dalla Sagra del Biscotto. L’appuntamento richiama partecipanti e appassionati di camminate e tradizioni locali.

Torna la Marcia dei 5 Campanili di Zoagli, organizzata anche quest'anno dalla Pro Loco di Zoagli, in collaborazione con Sporteventi SSDRL e con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Zoagli. L'appuntamento per il 2026 è fissato per domenica 10 maggio.La marcia è adatta a tutti, dai.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sagra del raviolo nel weekend: la festa del biscotto ripieno fa 101Casalfiumanese, 17 marzo 2026 - A Casalfiumanese è partito il conto alla rovescia per l’edizione numero 101 della Sagra del Raviolo in programma nel... Leggi anche: Tra storia e sostenibilità, in Brianza torna la Corsa dei Campanili: come partecipare Contenuti di approfondimento Si parla di: Torna la Marcia dei 5 Campanili a Zoagli; Torna la Marcia dei 5 Campanili a Zoagli. Zoagli: torna la marcia dei 5 campanili, 48^ edizioneZoagli: torna la Marcia dei 5 Campanili, 48^ edizione ... msn.com