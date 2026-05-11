Escursione tra mulattiere romane panorami stratosferici e merenda contadina
Domenica 31 maggio, l’associazione Gli Scarponauti e Orme Leggere organizzano un’escursione lungo mulattiere romane, offrendo ai partecipanti la possibilità di ammirare panorami elevati e paesaggi naturali. L’attività si svolge in collaborazione con Terre Biologiche Veronesi e Tenute Fasoli Lorena, che contribuiranno con prodotti e supporto locale. L’evento prevede anche una merenda contadina a conclusione del percorso.
Domenica 31 maggio, l’associazione Gli Scarponauti e Orme Leggere, in collaborazione con Terre Biologiche Veronesi e Tenute Fasoli Lorena., propongono un’immersione slow nel cuore rurale della Valpolicella. L’escursione, intitolata "Passi lenti tra antiche mulattiere e sapori autentici", si snoda.🔗 Leggi su Veronasera.it
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