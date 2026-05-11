Escursione tra mulattiere romane panorami stratosferici e merenda contadina

Domenica 31 maggio, l’associazione Gli Scarponauti e Orme Leggere organizzano un’escursione lungo mulattiere romane, offrendo ai partecipanti la possibilità di ammirare panorami elevati e paesaggi naturali. L’attività si svolge in collaborazione con Terre Biologiche Veronesi e Tenute Fasoli Lorena, che contribuiranno con prodotti e supporto locale. L’evento prevede anche una merenda contadina a conclusione del percorso.

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