Cagliari Cremonese 1-0 | Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane Il racconto del match

Nella partita tra Cagliari e Cremonese, il risultato finale è stato di 1-0. Sebastiano Esposito ha segnato il gol che ha deciso l'incontro, permettendo ai sardi di ottenere i tre punti. La partita si è conclusa con un risultato stretto, e il gol di Esposito è arrivato nel corso dei minuti finali. Il match si è svolto senza ulteriori eventi significativi, lasciando spazio alle azioni più importanti di questa sfida.

di Angelo Ciarletta Cagliari Cremonese finisce con il risultato di 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane. Il racconto completo del match pomeridiano. L’altro anticipo di oggi pomeriggio, oltre a quello tra Torino ed Hellas Verona, ha visto il Cagliari imporsi per 1-0 sulla Cremonese. In una sfida equilibrata e ricca di duelli fisici, la formazione sarda è riuscita a strappare tre punti fondamentali per la salvezza. La gara è stata decisa da un episodio nella ripresa, dopo un primo tempo caratterizzato dalle parate di Emil Audero.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cagliari Cremonese 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane. Il racconto del match Formazioni ufficiali Cagliari Cremonese, le scelte dei due tecnici Pisacane e Giampaolo per il match di Serie ASommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…». Cagliari, allarme rosso al Tardini: Pisacane senza registi sfida il “match point” del Parma ma torna FolorunshoMazzitelli verso il forfait, Mina squalificato: mediana ridisegnata con Sulemana e Adopo.