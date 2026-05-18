Il Foggia potrebbe ancora sperare di restare in serie C grazie a un risultato ottenuto in Sardegna. La partita tra Torres e Bra ha portato a un risultato che favorisce i rossoneri, offrendo loro una possibilità concreta di evitare la retrocessione in serie D. La situazione sembra aprire uno spiraglio di salvezza, con le prossime settimane che potrebbero decidere il destino della squadra. La corsa alla permanenza nel campionato di terza serie si fa più incerta.

Il salvataggio del Foggia dalla serie D non è impossibile anzi “rischia” di essere molto concreto. Una prospettiva che arriva dalla Sardegna. La Torres infatti ha vinto il playout con il Bra e i piemontesi retrocessi hanno minori possibilità di riammissione alla serie C, portando il Foggia ad essere l’aspirante principale anche in virtù del fallimento della Ternana chee ha liberato un posto in terza serie. Se dal playout fosse retrocessa la Torres, proprio la squadra di Sassari sarebbe stata la pretendente numero uno a fare parte della prossima serie C da riammessa e per il Foggia sarebbe stato ben più difficile di quanto non sua ora. Non è detto al cento per cento, ora, che avvenga ma la percentuale è molto molto vicina e non poche fonti di informazione danno per scontata la riammissione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Se la speranza per il Foggia arriva dalla Sardegna Calcio, il risultato di Torres-Bra dà concrete speranze ai rossoneri di essere ancora in serie C

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