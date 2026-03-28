Nella partita di Serie C tra Torres e Livorno, la squadra sarda ha vinto 3-1. La sconfitta ha prolungato la corsa del Livorno verso la salvezza, che rimane ancora in bilico dopo aver ottenuto solo tre punti nelle ultime cinque gare. La squadra amaranto non ha ancora assicurato la permanenza nel campionato.

Forse, qualcuno, si era illuso di aver chiuso la pratica salvezza troppo presto. Perché il Livorno, nelle ultime settimane, sembra aver staccato la spinta e a Sassari, contro l'affamata Torres, è arrivato un ko preoccupante, non tanto per il risultato finale (3-1), quanto per le modalità in cui è arrivato: gli amaranto, al Vanni Sanna, sono andati infatti sotto di tre reti dopo appena sedici minuti, facendo mestamente da sparring partner ai rossoblù. Un brutto segnale in un finale di stagione che, purtroppo, sta scivolando via nella maniera più triste possibile. Venturato, nel suo classico 4-3-1-2, conferma Peralta alle spalle di Dionisi e Di Carmine. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Serie C, Torres-Livorno 3-1: naufragio amaranto in Sardegna, per la salvezza c'è ancora da soffrire

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