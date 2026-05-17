Il cartellone del weekend Serie C Torres bis | il Bra retrocede

Il weekend sportivo si apre con una serie di incontri dedicati agli spareggi dei campionati di Serie C, con particolare attenzione alle squadre romagnole. Tra le partite in programma, si segnala il secondo match della Torres, che ha ottenuto una vittoria importante. Nel frattempo, il Bra è stato ufficialmente retrocesso dopo la conclusione delle partite di ritorno degli spareggi, chiudendo così la propria stagione in questa categoria. Gli incontri hanno coinvolto diverse formazioni che hanno militato in campionati nazionali durante l’anno.

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