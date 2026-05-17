Il cartellone del weekend Serie C Torres bis | il Bra retrocede
Il weekend sportivo si apre con una serie di incontri dedicati agli spareggi dei campionati di Serie C, con particolare attenzione alle squadre romagnole. Tra le partite in programma, si segnala il secondo match della Torres, che ha ottenuto una vittoria importante. Nel frattempo, il Bra è stato ufficialmente retrocesso dopo la conclusione delle partite di ritorno degli spareggi, chiudendo così la propria stagione in questa categoria. Gli incontri hanno coinvolto diverse formazioni che hanno militato in campionati nazionali durante l’anno.
Questi gli incontri relativi agli spareggi dei campionati in cui hanno militato quest’anno le squadre romagnole. Serie B. Playoff semifinali (andata, ore 20): Catanzaro-Palermo. Ieri: Juve Stabia-Monza 2-2. Playout (andata): Bari-Sudtirol 0-0. Ritorno venerdì 22 maggio. Serie C (ore 20). Playoff nazionali 2º turno andata: Casarano-Union Brescia, Salernitana-Ravenna, Potenza-Ascoli, Lecco-Catania (ore 20.45). Ritorno mercoledì 20 maggio. Playout (ritorno): Torres-Bra 2-1 (agg. 3-1): retrocede in D il Bra. Serie D (ore 16). Poule scudetto (3ª giornata, girone B): Desenzano-Grosseto. Classifica: Ostia Mare, Desenzano 3; Grosseto 0. Girone D. Playoff, finale: Lentigione-Piacenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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