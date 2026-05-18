Scudetto Inter la grande festa nerazzurra | gli eroi del ‘doblete’ in parata Il bus scoperto verso il Duomo scortato da 400mila tifosi

A Milano, una folla di tifosi ha seguito il bus scoperto dei campioni d’Italia, in una parata che ha attraversato il centro della città fino a tarda sera. Circa 400.000 persone si sono radunate per festeggiare lo scudetto vinto dall’Inter, accompagnando il corteo e rendendo il momento una vera e propria celebrazione popolare. La giornata ha visto molte persone partecipare, creando un’atmosfera di festa che ha coinvolto tutta la città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui