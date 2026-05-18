Scudetto Inter la grande festa nerazzurra | gli eroi del ‘doblete’ in parata Il bus scoperto verso il Duomo scortato da 400mila tifosi
A Milano, una folla di tifosi ha seguito il bus scoperto dei campioni d’Italia, in una parata che ha attraversato il centro della città fino a tarda sera. Circa 400.000 persone si sono radunate per festeggiare lo scudetto vinto dall’Inter, accompagnando il corteo e rendendo il momento una vera e propria celebrazione popolare. La giornata ha visto molte persone partecipare, creando un’atmosfera di festa che ha coinvolto tutta la città.
Milano – Un intero popolo in cammino. Una marea nerazzurr a nel centro di Milan o fino a notte fonda per scortare il pullman scoperto dei campioni d’Italia. Complicatissimo fare stime, ma i numeri non vanno lontano da quelli della seconda stella: allora si parlò di circa 400mila persone, e ieri l’impressione visiva della piazza itinerante ha rimandato più o meno lo stesso scenario, seppur lungo un tragitto più breve rispetto a quello del 2024. Inter Milan's supporters celebrate their 21st scudetto (Italian Championship victory) at Piazza Duomo in Milan before the arrival of the players on an open bus following the Italian Serie A football match between Inter Milan and Hellas Verona, on May 17, 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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