L’Inter vince il suo 21° scudetto battendo il Parma 2-0 Festa grande dei tifosi in piazza del Duomo

L’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto dopo aver battuto il Parma per 2-0 a San Siro. Il primo goal è stato segnato da Thuram al 46 del primo tempo, durante i minuti di recupero. Dopo la partita, i tifosi si sono radunati in piazza del Duomo per festeggiare la vittoria. La squadra ha concluso la stagione con questa affermazione, che le ha assicurato il titolo.

L’Inter ha vinto lo scudetto numero 21 battendo il Parma a San Siro 2-0. Il primo goal porta la firma di Thuram al 46 del primo tempo, in pieno recupero. Il raddoppio è arrivato all’80° nel secondo tempo grazie al giocatore armeno Mkhitaryan, su assist di Lautaro. Dopo lo 0-0 fra Como e Napoli ai nerazzurri sarebbe bastato un pareggio per conquistare il campionato di Serie A con tre giornate di anticipo sulla fine. Un minuto dopo il fischio finale della partita sui social sono arrivati i complimenti ufficiali anche dalle squadre più tradizionalmente avversarie, come il Milan e la Juventus. Festeggiamenti tifosi interisti Piazza Del Duomo, 3 Maggio 2026, AnsaAndrea Fasani La festa grande subito a San Siro e poi tutti in centro in piazza del Duomo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate L'Inter a un punto dallo scudetto, tifosi riuniti in piazza DuomoI tifosi dell'Inter hanno iniziato a riversarsi in piazza Duomo, a Milano, già nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio. Inter-Parma, piazza Duomo si riempie di tifosi pronti a festeggiareQuando mancano 30 minuti alla fine della partita che vale lo scudetto, all'ombra della Madonnina di radunano già decine e decine di tifosi che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare; L'Inter è campione d'Italia: la cavalcata dei nerazzurri fino al 21° scudetto. FOTO. L’Inter vince il suo 21esimo scudetto: l’albo d’oro della Serie ALivorno, 3 mag. - (Adnkronos) - Ultime prove in mare per i regatanti della Settimana Velica Internazionale. Oggi si assegnano i titoli delle classi 420 e 470, per la quale la tappa di Livorno renderà ... ilfattoquotidiano.it L'Inter batte 2-0 il Parma e vince il suo 21/o scudettoL'Inter batte 2-0 il Parma con gol di Thuram al 46' del primo tempo e Mkhitaryan al 35' del secondo, e vince il suo ventunesimo scudetto, con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato. (ANSA) ... ansa.it L'Inter vince lo scudetto con un gol per tempo. Segnano Thuram e Mkhitaryan. - facebook.com facebook VIDEO FCIN1908 / L’Inter vince il 21° scudetto: scatta la festa in Duomo x.com