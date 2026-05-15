Domenica l’Inter organizza una festa per celebrare lo scudetto con una parata in bus scoperto che partirà da San Siro e arriverà fino al Duomo. Sono previsti diversi orari e un percorso che attraversa le principali vie della città. L’evento coinvolge un grande numero di tifosi e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti. La giornata si concluderà con un corteo che vuole rendere omaggio ai risultati ottenuti dalla squadra in questa stagione.

Sarà una domenica speciale, unica, che finirà dritta nel libro dei ricordi di tantissimi interisti. Inter-Hellas Verona (in programma a San Siro alle ore 15:00) non sarà solo l’ultima partita casalinga della stagione, ma sarà un’esperienza da vivere dall’inizio alla fine, per celebrare uno storico double: Scudetto e Coppa Italia. Un momento di incontro, condivisione della gioia e dell’orgoglio per i nostri colori, dentro lo stadio e per le vie di Milano. ICONIC. pic.twitter.com10p9zf3V2s — Inter?? (@Inter) May 15, 2026 Il Live Show prima di Inter-Hellas Verona. La giornata inizierà molto prima del fischio d’inizio. I cancelli di San Siro –... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inter, domenica festa Scudetto e parata con il bus scoperto da San Siro al Duomo. Programma, orari e percorso

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Inter, festa Scudetto pronta: è delirio a San Siro

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