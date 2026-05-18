Screamer su PS5 | la Collector’s Edition con statuetta è su Amazon

Su Amazon è disponibile la Collector’s Edition di Screamer per PS5, che include una statuetta alta circa 30 centimetri. La confezione contiene anche il gioco e altri contenuti esclusivi. Durante le corse, le abilità delle Hero Racer si modificano, adattandosi alle diverse situazioni. La versione da collezione è rivolta ai fan che desiderano un'edizione speciale con elementi fisici, oltre al titolo digitale. La disponibilità e i dettagli specifici sono stati pubblicati sul sito di vendita online.

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