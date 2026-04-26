Aphelion su PS5 | arriva la Pioneer Edition per i collezionisti

Su PS5 è arrivata la Pioneer Edition di Aphelion, disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 39,99 euro. La versione fisica destinata ai collezionisti verrà distribuita a partire dal 2 luglio. La Pioneer Edition include contenuti esclusivi e sarà venduta solo attraverso canali di vendita selezionati. I preordini sono già aperti e i clienti possono prenotare la copia tramite il sito di Amazon.

? Cosa sapere Amazon apre i preordini per la Pioneer Edition di Aphelion su PS5 a 39,99 euro.. La distribuzione fisica del pacchetto per collezionisti inizierà il 2 luglio prossimo.. Amazon ha aperto le prenotazioni per la Pioneer Edition di Aphelion su PlayStation 5, fissando la distribuzione fisica della versione speciale al 2 luglio con un costo di 39,99 euro. L’opera sci-fi in terza persona sviluppata da Don’t Nod, che ha generato una fortissima attenzione tra gli appassionati durante l’anno in corso, vedrà la sua uscita ufficiale nel mese di aprile 2026. La proposta commerciale attualmente disponibile mira a soddisfare i collezionisti attraverso un pacchetto che integra il software fisico con una serie di elementi tangibili e digitali legati all’ambientazione del titolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aphelion su PS5: arriva la Pioneer Edition per i collezionisti Notizie correlate DARKSIDERS WARMASTERED EDITION sbarca su PS5 e Xbox SeriesIl debutto di DARKSIDERS WARMASTERED EDITION su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sotto l’etichetta di THQ Nordic, riporta in primo piano uno dei... The Division: Definitive Edition è ora disponibile su PS5 e Xbox, ma il prezzo fa discutereThe Division: Definitive Edition è arrivato a sorpresa su PlayStation Store e Xbox Store, ma non nel modo che molti si aspettavano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Aphelion: aperti i preordini della Pioneer Edition per PlayStation 5; Aphelion: l'avventura sci-fi riceve un nuovo, ispirato trailer in vista del lancio del 28 aprile; Star Wars Outlaws, la versione per PS5 costa solo 19,99 euro su Amazon; Dragon Ball Xenoverse 3, già aperti i preordini su Amazon per le versioni PS5 e Xbox. Aphelion: aperti i preordini della Pioneer Edition per PlayStation 5Amazon apre i preordini della Pioneer Edition di Aphelion per PlayStation 5 in uscita il 2 luglio di quest'anno, costa solo 39,99 euro. everyeye.it Aphelion: l'avventura sci-fi riceve un nuovo, ispirato trailer in vista del lancio del 28 aprileDurante l'ID@Xbox Showcase del 23 aprile, Dont' Nod ha diffuso un nuovo trailer di Aphelion, la su anuova avventura dinamica sci-fi in terza persona. Il gioco, che nel video ricorda molto le atmosfere ... it.ign.com Ispirato al leggendario Model 23, il Khaki Pilot Pioneer celebra il profondo legame di con l’aviazione e la sua eredità militare. Con cassa da 43 mm, questo orologio da pilota unisce spirito sportivo ed eleganza tecnica, grazie al movimento mecca - facebook.com facebook