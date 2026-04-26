Aphelion su PS5 | arriva la Pioneer Edition per i collezionisti

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su PS5 è arrivata la Pioneer Edition di Aphelion, disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 39,99 euro. La versione fisica destinata ai collezionisti verrà distribuita a partire dal 2 luglio. La Pioneer Edition include contenuti esclusivi e sarà venduta solo attraverso canali di vendita selezionati. I preordini sono già aperti e i clienti possono prenotare la copia tramite il sito di Amazon.

? Cosa sapere Amazon apre i preordini per la Pioneer Edition di Aphelion su PS5 a 39,99 euro.. La distribuzione fisica del pacchetto per collezionisti inizierà il 2 luglio prossimo.. Amazon ha aperto le prenotazioni per la Pioneer Edition di Aphelion su PlayStation 5, fissando la distribuzione fisica della versione speciale al 2 luglio con un costo di 39,99 euro. L’opera sci-fi in terza persona sviluppata da Don’t Nod, che ha generato una fortissima attenzione tra gli appassionati durante l’anno in corso, vedrà la sua uscita ufficiale nel mese di aprile 2026. La proposta commerciale attualmente disponibile mira a soddisfare i collezionisti attraverso un pacchetto che integra il software fisico con una serie di elementi tangibili e digitali legati all’ambientazione del titolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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