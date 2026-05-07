Su Amazon è disponibile il preordine di Silent Hill Townfall per PS5 al prezzo di 49,99 euro. Il gioco presenta nuove modalità di distorsione audio e video che influenzano l’esperienza di gioco. Gli sviluppatori hanno deciso di abbandonare la visuale in terza persona per adottare un approccio diverso. Al momento non sono stati rilasciati dettagli su nuove funzionalità o date di uscita ufficiali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le distorsioni audio e video l'esperienza di gioco?. Perché gli sviluppatori hanno abbandonato l'esplorazione in terza persona?. Cosa garantisce il prezzo minimo per chi preordina su Amazon?. Come cambierà il genere horror psicologico con questo nuovo approccio?.? In Breve Prezzo preordine Amazon fissato a 49,99 euro con protezione prezzo minimo garantito.. Lancio previsto entro la fine del 2026 per la collaborazione No Code e Annapurna.. Gameplay basato su distorsioni audio e video per un thriller psicologico d'autore.. Sperimentazione tecnica punta su tecnologie obsolete invece che sull'azione in terza persona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silent Hill Townfall su PS5: arriva il preordine su Amazon a 49,99€

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