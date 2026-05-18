Scossa di terremoto oggi nel Reatino | epicentro a Cittareale magnitudo di 2.1

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel pomeriggio si è registrata una scossa di terremoto nel Reatino, con epicentro situato a Cittareale. La magnitudo rilevata è di 2.1. Non sono state segnalate conseguenze significative o danni a persone o cose. La terra ha tremato per pochi secondi in diverse zone della zona. La Protezione Civile monitora la situazione e continuerà a fornire aggiornamenti se necessario.

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