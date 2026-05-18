Scossa di terremoto oggi nel Reatino | epicentro a Cittareale magnitudo di 2.1
Oggi nel pomeriggio si è registrata una scossa di terremoto nel Reatino, con epicentro situato a Cittareale. La magnitudo rilevata è di 2.1. Non sono state segnalate conseguenze significative o danni a persone o cose. La terra ha tremato per pochi secondi in diverse zone della zona. La Protezione Civile monitora la situazione e continuerà a fornire aggiornamenti se necessario.
Una scossa di terremoto si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Reatino con epicentro a Cittareale e magnitudo 2.1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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