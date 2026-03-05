Terremoto nelle Marche oggi | scossa di magnitudo 2.6 nel Pesarese I comuni vicini all’epicentro

Oggi nelle Marche si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel Pesarese. L'evento sismico si è verificato alle 9 e ha interessato i comuni nelle vicinanze dell’epicentro. Non sono stati segnalati danni o feriti. La zona coinvolta comprende varie località del territorio pesarese, con residenti che hanno avvertito il movimento.

Pesaro, 5 marzo 2026 - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi giovedì 5 marzo 2026 alle 9.36 nelle Marche, con epicentro a circa 3 chilometri da Serra Sant'Abbondio, nel Pesarese, e una profondità di 46 chilometri. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che monitora in tempo reale l'attività sismica in Italia. Tra i comuni entro 20 chilometri dall'epicentro ci sono Frontone (Pesaro-Urbino) e Sassoferrato (Ancona). Il terremoto è stato localizzato a 47 chilometri a Sud est di Fano; a 51 a nord-est di Perugia e a 51 a sud di Pesaro.