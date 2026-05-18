Scorte di petrolio ai minimi da 10 anni verso nuovi aumenti di benzina e diesel
Entro la fine di maggio, le scorte di petrolio greggio a livello globale raggiungeranno i livelli più bassi degli ultimi dieci anni. Questa diminuzione si verifica in un periodo in cui i prezzi della benzina e del diesel sono già in aumento. La riduzione delle scorte potrebbe influenzare la disponibilità di carburanti nei prossimi mesi. Le autorità e gli operatori del settore monitorano attentamente questa situazione, preoccupati per possibili ripercussioni sui prezzi e sulla distribuzione.
Alla fine del mese di maggio le scorte di petrolio greggio mondiali toccheranno i livelli minimi da 10 anni. Gli Stati hanno utilizzato le loro riserve strategiche per limitare l’impatto della crisi energetica causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ma dopo quasi tre mesi di conflitto in Medio Oriente, sarebbero rimasti, a livello mondiale, soltanto 7,6 miliardi di barili. Le scorte non possono esaurirsi del tutto. Il loro ruolo non è soltanto quello di diminuire i prezzi nei mercati locali, ma soprattutto quello di garantire energia, principalmente carburanti, al Paese nel caso di un’interruzione totale delle forniture. Per questo, molti Stati potrebbero iniziare a limitare l’uso delle scorte di greggio, con un conseguente nuovo aumento dei prezzi di benzina e diesel. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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