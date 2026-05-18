Scorte di petrolio ai minimi da 10 anni verso nuovi aumenti di benzina e diesel

Entro la fine di maggio, le scorte di petrolio greggio a livello globale raggiungeranno i livelli più bassi degli ultimi dieci anni. Questa diminuzione si verifica in un periodo in cui i prezzi della benzina e del diesel sono già in aumento. La riduzione delle scorte potrebbe influenzare la disponibilità di carburanti nei prossimi mesi. Le autorità e gli operatori del settore monitorano attentamente questa situazione, preoccupati per possibili ripercussioni sui prezzi e sulla distribuzione.

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