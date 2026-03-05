Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti | benzina oltre 1,7 euro al litro gasolio ai massimi da più di due anni

I prezzi dei carburanti continuano ad aumentare con la benzina che supera i 1,7 euro al litro e il gasolio raggiunge i livelli più alti da oltre due anni. Dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti all’Iran, i listini dei maggiori marchi hanno subito nuovi rialzi, determinando un incremento dei costi alla pompa. La situazione resta in evoluzione e sotto stretta osservazione.

Prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, iniziata dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran con nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. La benzina supera di slancio quota 1,7 euro al litro in media nazionale self service, il gasolio vola sopra 1,8 euro al litro. Il prezzo del gasolio è al massimo da oltre due anni, dal 4 marzo 2024, la benzina al livello più alto da tre mesi, dal 5 dicembre 2025. Ieri Assoutenti ha annunciato una segnalazione all’Antitrust perché valuti se aprire un’indagine su questi rapidi rincari. Da capire poi se il governo di Giorgia Meloni, che stamattina ha espresso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti: benzina oltre 1,7 euro al litro, gasolio ai massimi da più di due anni Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente: la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anniI prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8. Prezzi carburanti in autostrada superano i 2 euro al litro: analisi degli aumenti per benzina e gasolioSi impennano i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, mentre proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Sul nuovo numero di alVolante l’inchiesta sui prezzi dei carburanti #gasolio #accise #carobenzina Approfondimenti e contenuti su Nuovi aumenti. Temi più discussi: Firmato il nuovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024: aumenti, arretrati e subito stagione 2025-2027; Contratto scuola, nuovi aumenti di 143 euro: le novità; Rinnovo contratto, Anief: ripartono le trattative per assegnare nuovi aumenti dal 2027: l’11 marzo primo incontro; Scuola, verso il rinnovo del contratto: aumenti per 143 euro lordi al mese, polizza sanitaria e agevolazioni per i mutui. Contratto scuola, sul tavolo nuovi aumenti di 143 euro e mutui agevolati per i professoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Contratto scuola, sul tavolo nuovi aumenti di 143 euro e mutui agevolati per i professori ... tg24.sky.it Pagamento Pensioni marzo 2026: date per posta e banca e nuovi aumenti in arrivoUna nota di favore riguarda i titolari di conto BancoPosta, i quali potranno disporre del saldo e prelevare la pensione in anticipo già da domenica 1 marzo, nonostante la festività. Per chi invece ... pensionipertutti.it La Provincia Unica TV. . La guerra in Medio Oriente ha subito causato pesanti rincari per i carburanti. A Lecco oggi il diesel è arrivato a superare quota 1.90. E nuovi aumenti potrebbero arrivare nei prossimi giorni - facebook.com facebook ATTACCO ALL'IRAN | Deciso rialzo dei carburanti, con nuovi aumenti dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Il gasolio è al livello più alto dal febbraio 2025. 'Ma è solo l'inizio' #ANSA x.com