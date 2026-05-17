Scorte mondiali di petrolio vicine ai minimi degli ultimi 10 anni | cresce l’allarme sui prezzi

Le scorte di petrolio a livello globale sono arrivate vicino ai livelli più bassi degli ultimi dieci anni, secondo i dati recenti. Le riserve di greggio sono diminuite notevolmente, provocando preoccupazioni sulla stabilità del mercato energetico. Questa riduzione delle scorte ha riacceso i timori di possibili tensioni sui prezzi del petrolio e di un aumento dei costi energetici a livello internazionale. La situazione attuale evidenzia come le scorte siano scese a livelli critici, senza precedenti recenti.

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