Scorte mondiali di petrolio vicine ai minimi degli ultimi 10 anni | cresce l’allarme sui prezzi

Da dayitalianews.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scorte di petrolio a livello globale sono arrivate vicino ai livelli più bassi degli ultimi dieci anni, secondo i dati recenti. Le riserve di greggio sono diminuite notevolmente, provocando preoccupazioni sulla stabilità del mercato energetico. Questa riduzione delle scorte ha riacceso i timori di possibili tensioni sui prezzi del petrolio e di un aumento dei costi energetici a livello internazionale. La situazione attuale evidenzia come le scorte siano scese a livelli critici, senza precedenti recenti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Le riserve globali scendono a livelli critici. Le scorte mondiali di greggio si stanno avvicinando a un livello mai così basso da circa dieci anni, alimentando timori su possibili tensioni nel mercato energetico e un nuovo aumento dei prezzi. Secondo un recente rapporto di UBS, il quadro resta delicato nonostante una domanda globale in rallentamento e gli interventi dei governi, come il rilascio delle riserve strategiche. Le proiezioni indicano che entro la fine di maggio le scorte potrebbero scendere fino a circa 7,6 miliardi di barili, un minimo significativo rispetto agli ultimi anni. Il ruolo dei fattori geopolitici e dell’offerta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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