Scoperto a Malpensa un maxi contrabbando di tabacco | sequestrati oltre 2500 kg e multe per 1,85 milioni
A Malpensa sono state sequestrate più di 2.500 chilogrammi di tabacco in un’operazione contro il contrabbando. Quarantaquattro persone sono state denunciate e sono state imposte multe per un totale di circa 1,85 milioni di euro. L’intervento ha riguardato un traffico illegale di tabacco, con i controlli che hanno portato al sequestro di una grande quantità di merce illecita. La vicenda coinvolge diversi soggetti e si inserisce in un’attività di contrasto ai traffici illeciti nella zona aeroportuale.
È di 44 persone denunciate e oltre 2.563 kg di tabacco sequestrati il bilancio delle recenti operazioni di controllo condotte presso l’aeroporto di Malpensa. L’azione, intensificata dall’inizio del 2026, è stata messa in campo dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrastare il contrabbando di tabacchi lavorati extra unionali. Operazione congiunta a Malpensa: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività di vigilanza e riscontro doganale presso l’aeroporto di Malpensa ha visto impegnati i Finanzieri del Comando Provinciale di Varese e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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