Scoperto a Malpensa un maxi contrabbando di tabacco | sequestrati oltre 2500 kg e multe per 1,85 milioni

A Malpensa sono state sequestrate più di 2.500 chilogrammi di tabacco in un’operazione contro il contrabbando. Quarantaquattro persone sono state denunciate e sono state imposte multe per un totale di circa 1,85 milioni di euro. L’intervento ha riguardato un traffico illegale di tabacco, con i controlli che hanno portato al sequestro di una grande quantità di merce illecita. La vicenda coinvolge diversi soggetti e si inserisce in un’attività di contrasto ai traffici illeciti nella zona aeroportuale.

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