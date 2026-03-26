A Taranto e Statte, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 30.000 litri di carburante, tra cui anche carburante per aeromobili. Sono state denunciate otto persone coinvolte in un traffico illecito di carburante, con dettagli ancora in fase di sviluppo. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato alla scoperta di un vasto contrabbando.

È di otto persone denunciate e oltre 30.000 litri di carburante sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nella provincia ionica. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Taranto, ha permesso di individuare e bloccare un traffico illecito di oli minerali destinati al mercato locale. Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, le attività di servizio sono state sviluppate negli ultimi giorni nella provincia di Taranto e hanno coinvolto anche il territorio di Statte. I finanzieri del Comando Provinciale,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taranto, scoperto maxi contrabbando di carburante tra cui l'"avio": sequestrati 30mila litri, 8 indagati

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