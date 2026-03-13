Controlli a Faggiano scoperti sette lavoratori in nero | denunciato il titolare di un locale

Durante un controllo congiunto delle forze dell’ordine a Faggiano sono stati trovati sette lavoratori in nero all’interno di un locale. Il titolare dell’attività è stato denunciato. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sulla natura dell’esercizio è stato comunicato. La rilevazione si è conclusa con l’identificazione di irregolarità sul posto di lavoro.

Tarantini Time Quotidiano Un controllo congiunto delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di diversi lavoratori irregolari all'interno di un esercizio pubblico nel comune di Faggiano. L'operazione è stata effettuata dai Carabinieri della Stazione di Pulsano insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto e ai Vigili del Fuoco, nell'ambito di un servizio straordinario finalizzato alla verifica delle condizioni di lavoro e della sicurezza nei locali aperti al pubblico. Durante l'ispezione sono stati controllati dieci dipendenti presenti nell'attività. Di questi, sette sarebbero risultati impiegati senza un regolare contratto di lavoro.