Scontro tra jet militari il video della collisione

Durante un air show nello stato dell'Idaho, due jet militari di tipo EA18-G Growler sono stati protagonisti di una collisione in volo. Il video dell’incidente mostra chiaramente il momento in cui i due velivoli si sono urtati, causando danni evidenti a entrambi. Tutti i piloti coinvolti sono riusciti a eiettarsi e sono stati soccorsi sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre il video sta circolando sui social media.

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Domenica 17 maggio, mentre in Italia era sera, si sono scontrati due aerei militari nello stato americano dell’Idaho durante uno spettacolo acrobatico. Nell’incidente sono stati coinvolti due modelli di Boeing EA18-G Growler in occasione del Gunfighter Skies Air Show, presso la Mountain Home Air Force Base. Fortunatamente l’equipaggio di entrambi gli aerei è riuscito ad evacuare i rispettivi jet grazie ai sedili eiettabili, e tutti e quattro i sono atterrati con il paracadute senza riportare ferite. Nessun ferito anche tra il pubblico. Un video diffuso da uno spettatore su X mostra i due EA18-G Growler avvicinarsi reciprocamente in una manovra di ricongiunzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scontro tra jet militari, il video della collisione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Close call with United jet and military helicopter Sullo stesso argomento Usa, scontro tra due jet in Idaho: il fumo dopo la collisione(LaPresse) – Quattro membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza dopo la collisione di due jet della Marina americana nella giornata di... Ferrari 499P: tra jet militari e grafene, il piano per il WEC 2026Il programma Hypercar di Maranello si prepara per l’avvio del FIA World Endurance Championship 2026 attraverso una serie di eventi strategici che... Lo scontro tra due jet militari statunitensi durante uno spettacolo aereoDomenica in Idaho, negli Stati Uniti, si sono scontrati due jet militari che stavano partecipando al Gunfighter Skies Air Show, un’esibizione aerea organizzata presso la base militare di Mountain Home ... ilpost.it Collisione tra due EA-18 Growler durante lo show aereo in Idaho: salvi i quattro pilotiDue jet militari della Marina statunitense si sono scontrati in volo domenica durante l’Air Show Gunfighter Skies presso la base aerea di Mountain Home, vicino a Boise, nello Stato dell’Idaho. Cosa ... tg.la7.it Scontro in volo tra due caccia F18 Usa durante air show nell'Idaho, il video è drammatico ma i piloti sono salvi x.com