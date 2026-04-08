Il programma Hypercar di Ferrari si avvicina al debutto nel FIA World Endurance Championship 2026 con una serie di eventi che integrano tecnologie avanzate e materiali innovativi. Durante queste fasi, vengono presentati collegamenti tra l’ingegneria automobilistica e sistemi di volo militare, oltre all’impiego di materiali come il grafene. Questi sviluppi rappresentano le tappe principali prima dell’ingresso ufficiale nel campionato.

Il programma Hypercar di Maranello si prepara per l’avvio del FIA World Endurance Championship 2026 attraverso una serie di eventi strategici che collegano l’alta ingegneria automobilistica alla precisione del volo militare e all’innovazione dei materiali. L’evento principale ha la Ferrari 499P numero 51 protagonista di una sessione coordinata presso la base aerea di Rivolto, situata in Friuli. In questo scenario, il prototipo è stato pilotato da James Calado sotto la direzione di Miguel Molina, mentre i velivoli MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori eseguivano sorvoli sincronizzati sopra la pista. L’esperienza non si... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari 499P: tra jet militari e grafene, il piano per il WEC 2026

WEC, Ferrari svela la livrea della 499P 2026 a MaranelloFerrari ha presentato nel Museo di Maranello la livrea della 499P che correrà nel FIA World Endurance Championship 2026.

Ferrari svela a Modena la nuova 499P: al via la caccia alla conferma nel Mondiale WECSu il sipario sulla livra della hypercar di Maranello, che conferma i propri piloti e punta a dare continuità ai recenti successi Il Museo Enzo...

Temi più discussi: Ferrari 499P e Frecce Tricolori: l’incontro tra due eccellenze italiane; Ferrari e Frecce Tricolori, i campioni del Wec in volo verso la stagione 2026; Spettacolare, le Frecce Tricolori e Ferrari 499P, eccellenza italiana in cielo e su asfalto; Ferrari 499P e Frecce Tricolori insieme prima del WEC 2026.

La Ferrari 499P e i suoi piloti incontrano le Frecce Tricolori in pista e in aria | VideoUn velivolo della stessa specie, inoltre, è esposto sulla pista di Fiorano. Questo Spillone, donato dall’Arma Azzurra alla casa di Maranello il 17 settembre 1989, per commemorare la sfida in ... clubalfa.it

Ferrari incontra le Frecce Tricolori: la 499P vola (quasi) a RivoltoDalla pista al cielo, due simboli italiani si incontrano in un evento spettacolare: protagoniste la hypercar del FIA WEC 2026 e i jet MB-339 PAN dell’Aeronautica Militare. automoto.it

LA 499P VOLA ASSIEME ALLE FRECCE TRICOLORI - Il 26 febbraio 2026, alla base di Rivolto, la Ferrari 499P ha incontrato gli MB-339 delle Frecce Tricolori in uno show unico tra pista e cielo. Al volante della hypercar c’era James Calado, con Miguel - facebook.com facebook

RT @Motorsport_IT: #WEC | Presentata la Ferrari 499P di AF Corse, nel 2026 sarà griffata ESA NanoTech x.com