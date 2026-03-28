Incidente tra due auto ferita una donna incinta nel tamponamento in rotonda

Sabato 28 marzo alle 10.40 si è verificato un tamponamento tra due veicoli in una rotatoria tra via Udine e il centro commerciale Meduna a Pordenone. Nell'incidente è rimasta ferita una donna incinta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

?PORDENONE - Tamponamento tra due auto, sabato 28 marzo alle 10.40 tra via Udine e la rotonda del centro commerciale Meduna a Pordenone. Feriti Una giovane donna incinta è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra due auto, ferita una donna incinta nel tamponamento in rotonda Articoli correlati Incidente tra auto e furgone sulla Statale 7: una donna ferita trasporta in ospedaleUn grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 7, poco dopo Massafra, all’altezza del chilometro... Terribile incidente in tangenziale tra Torino e Collegno: tamponamento tra due auto, un mortoUn terribile incidente è avvenuto all'alba di oggi, giovedì 5 marzo 2026, in tangenziale nord. Una raccolta di contenuti su Incidente tra due auto ferita una donna... Temi più discussi: Incidente tra due auto a Gallarate. Una scappa prima dell’arrivo dei soccorsi; Incidente a Torino San Paolo: scontro tra due auto e danni anche a una vettura parcheggiata, un ferito in ospedale; Incidente tra due auto nel Cilento: 5 feriti in ospedale; Foiano della Chiana, incidente tra due auto nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco. Scontro frontale sulla Statale: tre feriti, due in condizioni gravissimeScontro frontale tra due auto lungo la SS42 a Darfo Boario Terme. L’incidente si è verificato questa mattinata, poco dopo le 9.20, e ha provocato tre feriti, ... elivebrescia.tv Frontale tra auto sulla Statale 42 nel Bresciano: due eliambulanze sul posto, feriti estratti dalle lamiereUn massiccio intervento dei soccorsi ha caratterizzato la mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, dove un grave ... thesocialpost.it Drammatico incidente ad Anzio, in provincia di Roma. Nella serata di venerdì 27 marzo, poco prima delle 21, un ragazzo di 26 anni, Ivan Sartori, è morto a causa di un incidente in moto. - facebook.com facebook Bari, divulgò alla stampa il video di un incidente mortale: condannato agente della polizia locale x.com