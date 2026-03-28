Incidente tra due auto ferita una donna incinta nel tamponamento in rotonda

Da ilgazzettino.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo alle 10.40 si è verificato un tamponamento tra due veicoli in una rotatoria tra via Udine e il centro commerciale Meduna a Pordenone. Nell'incidente è rimasta ferita una donna incinta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

?PORDENONE - Tamponamento tra due auto, sabato 28 marzo alle 10.40 tra via Udine e la rotonda del centro commerciale Meduna a Pordenone.   Feriti Una giovane donna incinta è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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