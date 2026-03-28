Scontro tra due auto | ferita una donna incinta

Sabato 28 marzo, intorno alle 10:40, si è verificato un tamponamento alla rotonda del centro commerciale Meduna a Pordenone. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto e una donna incinta è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della donna.

Il fatto si è verificato alla rotonda a due passi dal centro commerciale Meduna. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale Incidente stradale nella giornata di sabato 28 marzo a Pordenone. Una donna incinta è rimasta ferita a seguito di un tamponamento avvenuto intorno alle 10:40 alla rotonda del centro commerciale Meduna. Immediati i soccorsi. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine due auto si sono scontrate in via Udine. A bordo di una delle vetture viaggiavano due persone, tra cui la giovane rimasta ferita nell’impatto. La chiamata d'aiuto dal Nue112 è stata trasferita alla Sores che si è subito occupata della fase delicata dei soccorsi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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