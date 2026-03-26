Sciopero 27 marzo di scuola trasporto e giornalisti La mappa delle città con i mezzi a rischio | le fasce di garanzia e chi si ferma

Venerdì 27 marzo si prevede uno sciopero che coinvolge trasporti pubblici, scuole e giornalisti. In diverse città, i mezzi di trasporto potrebbero essere a rischio di disservizi e alcune scuole potrebbero rimanere chiuse. Sono state indicate fasce di garanzia per alcune categorie di lavoratori, mentre altre aree potrebbero essere colpite da sospensioni di servizi e attività.

Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata complicata su più fronti: trasporti pubblici, scuola e informazione si fermano in contemporanea. L’agitazione più pesante riguarda Milano, dove i lavoratori del gruppo Atm incrociano le braccia per 24 ore su iniziativa di AL-Cobas. Il servizio di bus, tram e metro potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e nuovamente dalle 18 fino a fine corsa. Disagi anche fuori dal capoluogo lombardo: sulla rete Net di Monza e Brianza lo stop è previsto dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 a fine turno, mentre a Novara i lavoratori della Sun si fermano dalle 17.30 alle 21.30. Al Cobas contro Atm: «Turni ingestibili e salari fermi». 🔗 Leggi su Open.online

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