Sciopero generale il 18 maggio | l’Usb protesta contro la guerra
Il 18 maggio si prevede uno sciopero generale indetto dall’Usb, con manifestazioni in diverse città per protestare contro la guerra. Durante la giornata, potrebbero verificarsi cancellazioni e riduzioni dei servizi di trasporto pubblico e delle attività sanitarie, a causa dell’adesione dei lavoratori allo sciopero. Nella vicenda legata alla flotta, sono coinvolti due attivisti che sono stati protagonisti di azioni di protesta e che sono stati sottoposti a procedimento legale.
? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero i servizi sanitari e i trasporti nazionali?. Chi sono i due attivisti coinvolti nella vicenda della flotta?. Perché l'Usb contesta direttamente la politica estera del governo Meloni?. Quali settori subiranno i maggiori disagi nella mobilità ferroviaria e urbana?.? In Breve Sciopero ferroviario e autostradale dalle ore 21:00 del 17 maggio fino al 18 maggio.. Rallentamenti previsti per i servizi Atac a Roma e Atm a Milano.. Possibili rinvii per visite specialistiche e test di laboratorio nel settore sanitario.. Protesta legata alla detenzione di Thiago Ávila e Saif Abu Keshek.. L’Unione sindacale di base ha proclamato uno sciopero generale per il prossimo 18 maggio, con l’obiettivo di manifestare contro il conflitto in Palestina e sostenere la Global Sumud Flotilla.🔗 Leggi su Ameve.eu
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