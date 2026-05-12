Il 18 maggio si prevede uno sciopero generale indetto dall’Usb, con manifestazioni in diverse città per protestare contro la guerra. Durante la giornata, potrebbero verificarsi cancellazioni e riduzioni dei servizi di trasporto pubblico e delle attività sanitarie, a causa dell’adesione dei lavoratori allo sciopero. Nella vicenda legata alla flotta, sono coinvolti due attivisti che sono stati protagonisti di azioni di protesta e che sono stati sottoposti a procedimento legale.

? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero i servizi sanitari e i trasporti nazionali?. Chi sono i due attivisti coinvolti nella vicenda della flotta?. Perché l'Usb contesta direttamente la politica estera del governo Meloni?. Quali settori subiranno i maggiori disagi nella mobilità ferroviaria e urbana?.? In Breve Sciopero ferroviario e autostradale dalle ore 21:00 del 17 maggio fino al 18 maggio.. Rallentamenti previsti per i servizi Atac a Roma e Atm a Milano.. Possibili rinvii per visite specialistiche e test di laboratorio nel settore sanitario.. Protesta legata alla detenzione di Thiago Ávila e Saif Abu Keshek.. L’Unione sindacale di base ha proclamato uno sciopero generale per il prossimo 18 maggio, con l’obiettivo di manifestare contro il conflitto in Palestina e sostenere la Global Sumud Flotilla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero generale il 18 maggio: l’Usb protesta contro la guerra

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