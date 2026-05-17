Sciopero generale lunedì 18 maggio | a rischio sanità a trasporti anche a Novara

Da novaratoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base, coinvolgendo sia settori pubblici che privati. La protesta, annunciata in diverse regioni, potrebbe provocare interruzioni nei servizi sanitari e nei trasporti pubblici. Viene segnalata la possibilità di disagi nelle modalità di spostamento e nell'erogazione di alcune prestazioni essenziali, con effetti che interesseranno varie aree del territorio. La mobilitazione riguarda più categorie di lavoratori e si svolgerà senza indicazioni di limitazioni geografiche specifiche.

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Sarà un lunedì di sciopero quello del 18 maggio. L'unione sindacale di base Usb ha infatti indetto una agitazione che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, e che potrebbe causare disagi nell'erogazione dei servizi e negli spostamenti. Tra i settori coinvolti, ci sono anche quello dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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