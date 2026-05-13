Sciopero generale lunedì 18 maggio dai treni ai mezzi Gtt ma anche sanità e scuola | date orari e fasce garantite
Lunedì 18 maggio sarà giornata di sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, tra cui trasporti pubblici, sanità e scuola. L'Unione Sindacale di Base ha proclamato lo sciopero, annunciando che ci saranno fasce garantite e orari specifici in cui i servizi continueranno a funzionare. La protesta si concentra anche sul tema della Palestina, con riferimenti al riarmo e alla posizione del governo italiano e dell'Europa.
Sarà una giornata di sciopero generale anche quella di lunedì, 18 maggio. A proclamare la giornata di stop è USB, Unione Sindacale di Base, che riporta al centro delle protesta il tema della Palestina, del riarmo e la “complicità del governo italiano e dell'Europa”. “Nemmeno un chiodo per guerre.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Treni a rischio nella giornata di lunedì 18 maggio a causa dello sciopero generale indetto dal sindacato Usb. Le modalità dell'agitazione ? - Facebook facebook
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