Sciopero generale lunedì 18 maggio dai treni ai mezzi Gtt ma anche sanità e scuola | date orari e fasce garantite

Lunedì 18 maggio sarà giornata di sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, tra cui trasporti pubblici, sanità e scuola. L'Unione Sindacale di Base ha proclamato lo sciopero, annunciando che ci saranno fasce garantite e orari specifici in cui i servizi continueranno a funzionare. La protesta si concentra anche sul tema della Palestina, con riferimenti al riarmo e alla posizione del governo italiano e dell'Europa.

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