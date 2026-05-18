Sciopero generale 18 maggio 2026 per Flotilla e contro genocidio a Gaza stop a treni bus tram metro scuola e sanità

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio 2026 si svolge uno sciopero generale indetto da Usb, coinvolgendo i lavoratori di aziende di trasporto pubblico come Atac, Cotral e Trenitalia. La protesta riguarda la condizione della Flotilla e le operazioni militari a Gaza. Durante la giornata vengono garantite alcune fasce orarie di servizio minimo e di sicurezza, mentre treni, autobus, tram, metro, scuole e servizi sanitari sono interessati dallo sciopero. La mobilitazione si svolge su tutto il territorio nazionale.

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La mobilitazione è stata indetta da Usb e coinvolge i lavoratori di Atac, Cotral e Trenitalia. Ecco orari e fasce di garanzia Oggi, lunedì 18 maggio 2026, è il giorno dello sciopero generale per la Flotilla e contro il genocidio a Gaza. Uno sciopero nazionale che coinvolge i mezzi di trasport. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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