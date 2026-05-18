Scicli torna de Chirico | la metafisica della luce nel borgo barocco

A Scicli torna in mostra l’opera di Giorgio de Chirico, concentrandosi sulla rappresentazione della luce nelle sue opere. La mostra si concentra sui quadri che mettono in evidenza le atmosfere metafisiche create dall’uso della luce e dell’ombra, richiamando alcuni aspetti della pittura di de Chirico. Recentemente, il presidente della Repubblica ha visitato una mostra a Praga, dove sono stati esposti alcuni capolavori che hanno attirato l’attenzione. La connessione tra la luce di Scicli e quella delle opere del pittore italiano si basa su come vengono rappresentate le atmosfere e le sensazioni visive.

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