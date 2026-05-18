Scicli torna de Chirico | la metafisica della luce nel borgo barocco
A Scicli torna in mostra l’opera di Giorgio de Chirico, concentrandosi sulla rappresentazione della luce nelle sue opere. La mostra si concentra sui quadri che mettono in evidenza le atmosfere metafisiche create dall’uso della luce e dell’ombra, richiamando alcuni aspetti della pittura di de Chirico. Recentemente, il presidente della Repubblica ha visitato una mostra a Praga, dove sono stati esposti alcuni capolavori che hanno attirato l’attenzione. La connessione tra la luce di Scicli e quella delle opere del pittore italiano si basa su come vengono rappresentate le atmosfere e le sensazioni visive.
? Domande chiave Quali capolavori hanno incantato il Presidente Mattarella a Praga?. Come si lega la luce di Scicli alla pittura di de Chirico?. Perché sono passati ventitré anni dall'ultima mostra del Maestro?. Come può questo evento trasformare Scicli in un polo culturale internazionale?.? In Breve Direzione scientifica affidata al professor Lorenzo Canova con cura di Graziana Papale e Carlotta Belviso.. Mostra organizzata dall'associazione Sikarte dopo ventitré anni dall'ultima esposizione monografica in Sicilia.. Affinità estetica tra opere e Scicli nata dalla ricostruzione post-terremoto del 1693.. Evento al MACc volto a consolidare il turismo culturale d'élite nel borgo barocco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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