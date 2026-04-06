È morto Paolo Baldacci | Milano piange il luminare della Metafisica e di De Chirico

Milano piange la scomparsa di Paolo Baldacci, storico dell'arte e figura di rilievo nel campo della Metafisica e di De Chirico. È deceduto all'età di 81 anni, lasciando un vuoto nel mondo culturale cittadino e internazionale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore, che si confronta con la fine di un percorso professionale ricco di studi e contributi.

Il mondo della cultura milanese e internazionale perde una delle sue voci più autorevoli e profonde. Si è spento a Milano, all’età di 81 anni, lo storico dell'arte Paolo Baldacci. Studioso instancabile e accademico di raffinata preparazione, Baldacci è stato il punto di riferimento imprescindibile per chiunque volesse approcciarsi alla pittura metafisica, al Futurismo e, sopra ogni cosa, all'universo enigmatico di Giorgio de Chirico. Nato a Carate Brianza nel giugno del 1944, Baldacci aveva intrapreso inizialmente una brillante carriera accademica come docente di storia antica presso le Università di Genova e di Milano. Tuttavia, la sua vocazione per il Novecento italiano emerse prepotentemente alla fine degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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