Il ' Ritorno al Mediterraneo' di Giorgio De Chirico è a Vieste | pronta la grande mostra sul Maestro della Metafisica

Vieste si prepara ad accogliere una nuova grande mostra: Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo, che dal 23 maggio al 27 settembre 2026 presenterà circa cinquanta opere tra quadri a olio, acquarelli e disegni di uno dei massimi artisti del Novecento.La mostra è organizzata dal Comune di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Vieste, al Museo Michele Petrone la grande mostra su Giorgio de Chirico: Ritorno al MediterraneoLa mostra, curata scientificamente da Lorenzo Canova e con direzione artistica di Giuseppe Benvenuto, è organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, ... giornaledipuglia.com

In mostra ’L’ultima metafisica’ di de ChiricoL’ultimo decennio della vita di Giorgio de Chirico, fra il 1968 e il 1978, fu anche uno dei più straordinari della sua opera. Lungo quegli anni, il Maestro ritornò ai temi, alle figure e ai motivi che ... quotidiano.net

Nel caso di Giorgio de Chirico la #naturamorta è carica di tensione, quasi in movimento. Il cestino in bilico, la tovaglia che sembra appena spostata: tutto suggerisce una presenza invisibile o un’azione misteriosa appena accaduta. (1940, Galleria d’arte moder x.com

Il nostro catalogo d'#asta178 accanto alle opere uniche, raccoglie al suo interno una selezione di pregevoli litografie d'autore, tra cui emergono nomi come quello di Giorgio De Chirico. LOTTO 95 https://shorturl.at/anEfj Giorgio De Chirico Cavalli su una sp - facebook.com facebook