Corridog a Bergamo 500 persone sostengono l’Unione italiana ciechi e ipovedenti

Domenica mattina a Bergamo, il centro città si è riempito di circa 500 persone che hanno preso parte all’evento organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti. L’appuntamento, chiamato “La carica dei 501”, ha visto partecipanti di diverse età riuniti per sostenere questa associazione. L’evento si è svolto senza particolari incidenti e ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti lungo le vie principali.

Bergamo. “La carica dei 501” è tornata ad animare il centro città nella mattina di domenica 12 aprile. Alla 12ª edizione di CorriDog, la camminata con gli amici a quattro zampe organizzata da Climarte in collaborazione con il Comune per raccogliere fondi a favore dell’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti di Bergamo (Uici), ha visto la partecipazione di circa 500 persone. La città ha accolto i cani accompagnati dai loro padroni, conducendoli da piazza Dante in un suggestivo percorso per le vie del centro, un’ottima occasione per assaporare il piacere di una passeggiata all’aria aperta in compagnia di molti amici a quattro zampe. La manifestazione è durata fino alle 13, concentrando il tutto nella mattinata.🔗 Leggi su Bergamonews.it Terni, conferenza Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per la prevenzione al glaucoma: "Malattia silenziosa che colpisce migliaia di persone"A Terni riflettori accesi sulla prevenzione del glaucoma in occasione della settimana mondiale dedicata a una delle principali cause di cecità... Unione italiana ciechi ipovedenti Brindisi: aperte candidature Servizio civileBRINDISI - Servizio civile universale: apertura candidature presso Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Brindisi.