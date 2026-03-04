Unione italiana ciechi ipovedenti Brindisi | aperte candidature Servizio civile

È stata annunciata l'apertura delle candidature per il servizio civile universale presso l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, sezione di Brindisi. Le persone interessate possono presentare domanda per partecipare a questa iniziativa. La selezione riguarda i candidati che desiderano contribuire alle attività promosse dall'associazione in questa regione. Le iscrizioni sono aperte fino a una data ancora da comunicare.

BRINDISI - Servizio civile universale: apertura candidature presso Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Brindisi. È fissata alle ore 14,00 dell'8 aprile 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al nuovo Bando del Servizio civile universale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in Italia e all'estero. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Brindisi recluta su tutta la provincia di Brindisi, 15 operatori volontari del Servizio Civile Universale articolati in 2 Programmi d'intervento.

