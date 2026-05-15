Ercolano Schifone | Nei primi 100 giorni segnali concreti su Ztl fragili e trasporti

Dopo i primi cento giorni alla guida del Comune, il sindaco di Ercolano ha annunciato di voler presentare impegni precisi e misurabili. Tra le questioni principali ci sono le misure per la Zona a traffico limitato e i servizi di trasporto pubblico, che sono state al centro delle discussioni locali. Il primo periodo di amministrazione si è concentrato su alcuni interventi, anche se le proposte avanzate sono state considerate ancora fragili da alcuni osservatori.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Nei primi cento giorni da sindaco di Ercolano assumerò impegni chiari, concreti e verificabili. Tre iniziative capaci di orientare da subito l’azione amministrativa verso una maggiore attenzione agli ercolanesi. La prima sarà l’abolizione dell’area pedonale, la Ztl davanti agli Scavi di Ercolano. Una misura che i cittadini non hanno compreso, non condividono e hanno vissuto come un’imposizione. La nostra idea di amministrazione è diversa: le scelte che incidono sulla vita quotidiana delle persone devono nascere dall’ascolto”. Lo dichiara Luciano Schifone, candidato sindaco di Ercolano sostenuto da Fratelli d’Italia, Ercolano Futura e Cambia Ercolano, indicando alcune delle priorità del suo programma per i primi cento giorni di governo cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ercolano, Schifone: “Nei primi 100 giorni segnali concreti su Ztl, fragili e trasporti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cervinara Rinasce, Tangredi: "Palacaudium nei primi 100 giorni"“Quando mi sono insediato come sindaco, per la prima volta, nel 2010, il Palacaudium era un rudere che giaceva inerte da quattro decenni. Leggi anche: Ercolano, atteso anche Donzelli per sostenere la candidatura di Schifone Ercolano, Elezioni. Schifone: Nei primi 100 giorni segnali concreti su Ztl, fragili e trasportiErcolano, 15 Maggio – Nei primi cento giorni da sindaco di Ercolano assumerò impegni chiari, concreti e verificabili. Tre iniziative capaci di orientare da subito l’azione amministrativa verso una ma ... sciscianonotizie.it Ercolano, Schifone: Ci sarà un assessore alla legalità. Rete di protezione contro la camorra #12maggio #notizie #politica x.com Ercolano (NA). ‘Rompere sistema clientelare per rilanciare la città’: comitato elettorale inaugurato da SchifoneIl candidato: Investimenti in campo grazie al governo, da sinistra decenni di abbandono. Giovedì, a Ercolano, in via Marconi 31, è stato inaugurato il co ... teleradio-news.it